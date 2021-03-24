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Стало известно, на что дети тратят деньги с банковских карт

10:05
  • среда
  • 24 марта 2021

У многих школьников в распоряжении есть собственные карты

Детские банковские карты стали популярным платежным средством среди подрастающего поколения – они удобны как для детей, так и для родителей. На что дети чаще всего тратят деньги со своих карт, подсчитали аналитики.
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Исследование показало, что детскими банковскими картами пользуются 46% девочек и 54% мальчиков. При этом мальчики на 47% больше копят денег, чем девочки, тогда как девочки на 10% чаще мальчиков тратят имеющиеся средства.

Самыми популярными тратами являются покупки в супермаркетах. Чаще всего дети оплачивают картами шоколад, чипсы и сладкие напитки. При этом за прошедший год траты на фастфуд среди юных россиян снизились на 20%, а траты на оплату услуг увеличились на 59%. При этом чаще всего россияне пополняют детские карты на 5 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что свыше 63% держателей детских банковских карт – ребята в возрасте от 10 до 14 лет. При этом с 15 лет подростки уже начинают переходить на взрослые карты, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу банка "Тинькофф".

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