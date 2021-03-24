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В Армении отменили военное положение

09:48
  • среда
  • 24 марта 2021

Летом в стране состоятся внеочередные парламентские выборы

На заседании в среду парламент Армении проголосовал за отмену военного положения, передает ТАСС.

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"За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, решение принято", -сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Введено военное положение было из-за военных действий в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года.

В настоящее время в Армении продолжается политический кризис. Военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, то назвал это требование попыткой переворота и подал президенту страны ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

На 20 июня в Армении назначены внеочередные парламентские выборы.

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