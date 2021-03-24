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В Госдуме призвали освободить детей от оплаты проезда

10:17
  • среда
  • 24 марта 2021

Общественный транспорт может стать бесплатным для школьников

В Госдуме предложили освободить от оплаты проезда в общественном транспорте детей до 16 лет. Идея поступила от зампреда комитета Госдумы по образованию Максима Зайцева.

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"Сейчас в Госдуму внесен законопроект о штрафах для кондукторов, которые высаживают детей, однако было бы правильно полностью освободить школьников от оплаты проезда", - считает депутат.

Парламентарий отметил, что правительство должно устанавливать форму, реквизиты, а также порядок выпуска и выдачи бесплатных проездных, а потерянные средства транспортным компаниям следует компенсировать из федерального бюджета, передают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.

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