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Под лавиной в Швейцарии погибла чемпионка мира по сноуборду

10:17
  • среда
  • 24 марта 2021

Также было обнаружено тело гида

В Швейцарских Альпах в результате схода лавины погибла чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски, пишет издание Le Journal.
При падении автобуса в ущелье в Боливии погибли более 20 человек

В заметке уточняется, что было обнаружено также тело гида.

Спортсменке было 40 лет, чемпионский титул она завоевала в сноуборд-кроссе. Кроме того, становилась серебряным призером чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе, выигрывала в этой дисциплине еще и Кубок мира.

Погибшая была внучкой Жана Помагальски - изобретателя первого лыжного подъемника, основавшего компанию Poma в 1947 году.

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