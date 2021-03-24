Под лавиной в Швейцарии погибла чемпионка мира по сноуборду

Также было обнаружено тело гида

В Швейцарских Альпах в результате схода лавины погибла чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски, пишет издание Le Journal.

В заметке уточняется, что было обнаружено также тело гида.

Спортсменке было 40 лет, чемпионский титул она завоевала в сноуборд-кроссе. Кроме того, становилась серебряным призером чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе, выигрывала в этой дисциплине еще и Кубок мира.

Погибшая была внучкой Жана Помагальски - изобретателя первого лыжного подъемника, основавшего компанию Poma в 1947 году.

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