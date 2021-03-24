Наталья Сергунина рассказала о росте числа туристических предложений на Russpass

К сервису присоединились все регионы России

Все регионы России присоединились к туристическому сервису Russpass, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы рады объявить, что к Russpass присоединились все регионы России. Большинство из них - почти 70 - уже подготовили и представили свои специальные туристические программы. Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тысячи. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий", - рассказала она о проекте.

На сегодняшний день на Russpass представлены идеи для путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. При этом можно найти предложения как на короткие поездки, так и на длительный отдых – продолжительность путешествий возможна нескольких часов до недели и более. К примеру, тур по Калининградской области займет восемь дней, а тур по Иваново - однодневный.

Отдельный раздел "Автопутешествия" представлен для любителей автомобильных поездок. В нем собраны интересные маршруты по регионам с отправлением из Москвы, подобных вариантов путешествий уже свыше 90. Так, за шесть дней можно совершить семейное путешествие с посещением Сергиева Посада и Переславля-Залесского.

"Сервис Russpass рассчитан на широкую аудиторию: оптимальный вариант найдет и молодежь, и семьи с детьми. Программа отдыха зависит от интересов самого путешественника: одни предпочитают знакомиться с основными достопримечательностями, архитектурой и историей, другие - с природой выбранного региона. Туристы могут спланировать сложный маршрут с использованием нескольких видов транспорта, сразу приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры, заранее присмотреть кафе и рестораны, подходящие по ценовой категории и меню", - сказано на официальном сайте мэра Москвы.

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова отметила, что интеграция с Russpass помогает взаимному продвижению туристических продуктов регионов. "Республика Бурятия уже активно сотрудничает с Москвой по реализации туристских проектов, и подписание соглашения - это очередной этап расширения и укрепления деловых связей наших регионов. Мероприятия по реализации данного соглашения будут включать вопросы по развитию детского туризма, кадрового обеспечения и продвижения туристских продуктов Республики Бурятия и Москвы", - уверена она.

Russpass - это онлайн-помощник для туристов, который позволяет спланировать собственный маршрут поездки, купить билеты на транспорт, посещение культурных площадок и многое другое. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами развивает сервис Russpass. Это позволяет сделать путешествия по России привлекательнее для туристов и повысить конкурентоспособность, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки. Сервис начал работу летом прошлого года, за это время к его услугам обратились более 700 тысяч пользователей. Сейчас у Russpass свыше 380 партнеров, включая более 100 туроператоров Москвы и других городов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram