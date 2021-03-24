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Опрос показал, сколько французов хотели бы привиться "Спутником V"

10:37
  • среда
  • 24 марта 2021

Российская вакцина всё популярнее за рубежом

Согласно проведенному по заказу радио Sputnik опросу, вакцинироваться разработанным в центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V" хотели бы 26% жителей Франции.
МИД увидел попытки не пустить "Спутник V" в Евросоюз

Как выяснилось в результате исследования, в большей степени "Спутником V" заинтересованы сторонники левых партий и те, кто занимает руководящие должности.

Всего же во Франции привиться от COVID-19 хотели бы 45% граждан. 11% респондентов сообщили, что уже прошли вакцинацию.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. К настоящему моменту препарат одобрен для применения уже более чем в 50-ти странах. Регулятор Евросоюза рассматривает вопрос о регистрации вакцины в ЕС.

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