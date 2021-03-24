"Тревожная реальность": карантин в Нидерландах продлили на месяц

В Европе сохраняется сложная ситуация из-за коронавируса

Число заболевших коронавирусом в мире превысило уже 124 миллиона. Сложная ситуация в Европе. Локдаун продлили власти Нидерландов. Новые ограничения готовятся ввести в Польше. В нашей стране распространение инфекции идёт на спад, в том числе благодаря массовой вакцинации. Прививку от коронавируса накануне сделал и Владимир Путин.

Для прививки от коронавируса в России доступны уже три вакцины: признанный в десятках стран мира "Спутник V", разработанный центром Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" - первые партии этого препарата, созданного Федеральным научным центром имени Чумакова только что поступили в обращение. Специалисты убеждены: все вакцины одинаково безопасны и эффективны. Одной из них накануне привился Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент чувствует себя хорошо. Сегодня он будет работать в обычном режиме. Между тем, врачи говорят: именно так и должно быть. Прививка от коронавируса по сути ничем не отличается от других. И даже если у некоторых пациентов наблюдаются легкое недомогание и небольшая температура, то это нормально.

"Запланировано на сегодняшний день 100 человек. Сделали уже 150 человек. Очень все хорошо себя чувствуют. Незначительное было повышение температуры в первый день - пять человек, которые сделали. Последующие вакцинированные - мы реакции не наблюдаем", - сообщила Мадина Алиева, врач-эпидемиолог ботлихской ЦРБ.

В ботлихской районной больнице в Дагестане очередь на вакцинацию стоит с самого утра. Чтобы не было большого скопления людей, организована предварительная запись, но жители села все равно идут, спешат вакцинироваться. А в подмосковном Воскресенске возможность привиться получили те, кто обратился в городской центр занятости населения.

"Сегодня мы проводим ярмарку вакансий. Это первая ярмарка в этом году, весенняя, традиционная, для всех категорий населения. Мы решили, что будет очень уместно организовать кабинет вакцинации", - сказала Анастасия Сидякина, директор центра занятости населения в Воскресенске.

Врачи напоминают: прививку нужно повторить через 21 день. Второй компонент вакцины необходим для приобретения стойкого иммунитета. Кроме того, особенно важно вакцинироваться пожилым людям, которые находятся в зоне риска. Таким образом можно будет и защитить свое здоровье, и избавиться от ряда ограничений, например, на поездки или на более широкое общение.

"Чтобы никого не заразить, домашних своих, внуки у меня, жена. Ну, решил вакцинироваться. И чтобы самому было не боязно", - сказал Евгений Мотин.

В Европе - новый локдаун. Карантин решили продлить власти Нидерландов. "Это тревожная реальность, поэтому мы не можем отказаться от действующих ограничений. Они продлеваются на три недели, до 20 апреля. Это означает, что комендантский час продолжит действовать и после 31 марта", - сообщил Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

Скандальная ситуация вокруг вакцины щведско-британского концерна AstraZeneca пока так и не получила своего разрешения, поэтому прививочная кампания в Европе резко затормозила. А политика мешает Брюсселю принимать решения во благо граждан ЕС.

"Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание, а порой и скептицизм по поводу усилий России. С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране 8 лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю в них", - заявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

В Евросоюзе уже официально объявлена третья волна эпидемии коронавируса, которая грозит захватить и часть так ожидаемого туристического сезона.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram