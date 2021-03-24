Названы истинные цели американской кампании в Сирии

Пентагон лишь прикрывается борьбой с терроризмом

Американские военные за сутки вывезли из Сирии 300 цистерн с нефтью. Как сообщает агентство SANA, колонна с похищенными углеводородами направилась в сторону Ирака. И это далеко не первый подобный случай. По данным СМИ, за последние месяцы США перевезли десятки грузовиков с нефтью из северо-восточной части Сирии. Также появились новые подробности о ракетной атаке на американскую базу, расположенную возле нефтегазового месторождения.

Первый за шесть лет ракетный удар по американской военной базе в Сирии. Источник атаки неизвестен. Факт нападения подтвердили в штабе проамериканской военной коалиции: "Одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было".

До сих пор ракеты не попадали по военным объектам, созданным Соединенными Штатами в северо-восточных сирийских провинциях Эль-Хасака, Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Это огромная территория, чуть ли не половина страны. Международная коалиция, возглавляемая США, а также местные силы, воюющие против правительственных войск, появились здесь в 2015 году. Стратегическая задача - удержать месторождения нефти и газа. На восточном берегу Евфрата до гражданской войны добывалось 80% сирийской нефти. Процесс продолжается и сегодня. По сообщениям информационного агентства SANA, грузовики с черным золотом уходят лишь в одном направлении.

"Американские силы направили на территорию Ирака колонну из 300 цистерн с нефтью, украденной с сирийских месторождений. За последние месяцы сирийско-иракскую границу пересекли десятки колонн с нефтью, добытой в сирийской провинции Эль-Хасака", - пишет издание.

Местные жители находятся в энергетической блокаде. Американцы заставляют их покупать электричество, газ и воду. Вот пример из Дэйр-эз-Зора. Наша съемочная группа побывала на разрушенной в ходе боев электростанции. Генераторы инженеры восстановили. Но запустить не могут, так как нет газа. В мирное время его поставляли с другого берега Евфрата, но там сейчас хозяйничают курды и американцы. Продают голубое топливо по завышенной цене. Местные власти себе такого позволить не могут, да и не собираются вести с ними диалог. Официальный Дамаск считает присутствие американцев в регионе нелегитимным - их в арабскую республику никто не звал. Сирийские власти настаивают - речь идет об оккупации и разграблении национальных ресурсов. Однако еще предыдущий президент США Дональд Трамп назвал удержание северо-востока Сирии одной из главных стратегических задач Вашингтона. Менять риторику в Пентагоне не намерены. По мысли пресс-секретаря Джона Кирби, армия США борется с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", и успех, конечно, на американской стороне.

"США сохранят свое военное присутствие в Сирии из-за исходящей от террористической группировки "Исламское государство" угрозы. Основная часть сил группировки уже разбита, но все еще остается бесконтрольной значительная часть территории", - сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Рядом со своими базами американцы разворачивают лагеря беженцев. Заманивают туда людей, бежавших от войны, хорошими условиями, работой, возможностью когда-нибудь вернуться в свои дома. На самом деле это не более чем прикрытие для своих дел на нефтеносных полях. Ситуацию в печально известном лагере "Эр-Рукбан" международное сообщество давно признало гуманитарной катастрофой. Не видят этого только в Вашингтоне.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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