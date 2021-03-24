Патрушев пригрозил США ответом за "трудные дни" в отношениях с Россией

При этом в Москве настроены на конструктивное сотрудничество

Вашингтон понесёт ответственность, если будет создавать в отношениях с Россией "трудные дни". Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который именно в таком виде представил перспективу российско-американских отношений. Москва, как при этом подчеркнул Патрушев, настроена на конструктивное сотрудничество, передает "ТВ Центр".

"Это не первое заявление официальных лиц США. Мы с ними знакомы. Но хочу подчеркнуть, раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. Что же касается России, то мы настроены на конструктивное сотрудничество. При этом хочу подчеркнуть, что мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем в настоящее время и не будем совершать в будущем", - заявил Патрушев.

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