США предупредили Германию о сохранении давления на "Северный поток - 2"

Не меняет свою позицию и Берлин - там неоднократно подчеркивали необходимость строительства газопровода

"Вызовы" со стороны России и Китая стали одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО. Сегодня в Брюсселе проходит второй день контактов, передает "ТВ Центр".

Серию переговоров провёл госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе беседы с главой МИД Германии Хайко Маасом представитель Вашингтона в очередной раз заявил, что Соединённые Штаты выступают против реализации проекта "Северный поток - 2". Заявления Блинкена приводит сайт Госдепа. А вот позицию Германии США публиковать не стали.

Берлин неоднократно подчёркивал необходимость строительства газопровода "Северный поток - 2". Это важно не только для энергетической отрасли Германии, но и для всей Европы. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наличии в альянсе сторонников реализации российского проекта. По его словам, организация так и не смогла выработать общей позиции по этому вопросу.

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