Юг России засыпало снегом (видео)

Зима до сих пор не ушла из Краснодара

Во власти непогоды сразу несколько регионов России. Сильная метель в Алтайском крае - на дорогах нулевая видимость, закрыты некоторые участки трасс. Снегопад и на юге страны - в Крыму объявлено штормовое предупреждение. А в Хабаровском крае бушует ураганный ветер.

Металлические конструкции вместе с утеплителями словно коршуны летают над двором в Комсомольске-на-Амуре. Затем, будто завидев добычу, камнем летят вниз. Несколько листов повредили припаркованные автомобили. Прохожие успели спрятаться.

А южные регионы страны тем временем засыпает снегом. Зима будто и не думает уходить. Краснодар в этом году явно решил посоревноваться в количестве сугробов с Красноярском. Глядя на эти кадры, сразу и не поймешь, что на них кубанский, а не сибирский город. Обычно в это время местные жители любуются зелёной травой и цветами.

Первоцветы уже распустились, только вот сейчас укутаны плотным снежным покрывалом. Словно живая экранизация сказки "12 месяцев". В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

В Дагестане готовятся расчищать дорогу, которую накануне завалило мощным снежным потоком. Лавина неслась с горного склона, сметая всё на своём пути. Никто не пострадал. От внешнего мира сейчас отрезаны девять сёл. Дорога засыпана на протяжении 300 метров. Впрочем, специалисты пока не начинают работы - есть высокий риск, что движение снега может возобновиться.

А в Сочи рядом с многоквартирным домом сошёл оползень. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

В центральный регион уже в начале следующей недели придет настоящая весна. Синоптики прогнозируют: среднесуточная температура установится на 10 градусах тепла.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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