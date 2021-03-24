Скончалась вторая пострадавшая в результате ДТП на севере Москвы

Водитель, который сбил женщин накануне, скрылся
В Москве скончалась вторая пострадавшая в ДТП, во время которого на тротуар вылетела иномарка. Об этом ТАСС сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне вечером. Водитель сбил двух женщин, а после бросил машину и скрылся с места происшествия.
По словам очевидцев, иномарка на большой скорости сначала столкнулась с другой машиной, а после вылетела с проезжей части. По некоторым данным, личность водителя уже установлена, его разыскивают.
Как сообщает ТАСС, за рулем был 23-летний житель Московской области Сидикшох Рахматов, но сам он в соцсетях утверждает, что машину давно продал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram