Скончалась вторая пострадавшая в результате ДТП на севере Москвы

Водитель, который сбил женщин накануне, скрылся

В Москве скончалась вторая пострадавшая в ДТП, во время которого на тротуар вылетела иномарка. Об этом ТАСС сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне вечером. Водитель сбил двух женщин, а после бросил машину и скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, иномарка на большой скорости сначала столкнулась с другой машиной, а после вылетела с проезжей части. По некоторым данным, личность водителя уже установлена, его разыскивают.

Как сообщает ТАСС, за рулем был 23-летний житель Московской области Сидикшох Рахматов, но сам он в соцсетях утверждает, что машину давно продал.

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