Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Никиты Швецова

У мальчика диагностирована фибросаркома правой орбиты глаза

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог шестимесячному Никите Швецову из Сургута. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика диагностирована фибросаркома правой орбиты глаза. Никита перенес несколько курсов химиотерапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина и уже пошёл на поправку. Но на фоне химии развилась веноокклюзионная болезнь печени. Теперь ему предстоит лечение дорогостоящим немецким препаратом "Дефителио" (Дефибротид). Стоимость трёх флаконов такого лекарства составляет почти 2 миллиона рублей. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать нужную сумму для помощи мальчику.

Слова благодарности от родителей: "Дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ!

У меня нет слов, чтобы выразить всем вам благодарность за оказанную помощь моему маленькому Никите, который только начинает свой жизненный путь! Я искренне верю, что в будущем сыночка ждет очень много интересных и счастливых моментов!

Моему мальчику еще предстоит долгая борьба за жизнь, но я знаю, что он справится! У него мощнейшая поддержка со стороны врачей, и, конечно же, от всех вас! Без вашей помощи наша семья не смогла бы оплатить жизненно необходимый для Никиты препарат!

Прежде всего я хочу пожелать вам здоровья! Уважаемые спасители, не болейте и берегите себя! Когда проходишь через все мучения на пути к выздоровлению своего ребенка, понимаешь, какую огромную роль в жизни играет здоровье. Пусть доброта и милосердие, которые вы проявили по отношению к нашей семье, вернутся к вам втройне!

С уважением и благодарностью, мама Никиты".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!".

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