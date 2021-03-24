Суэцкий канал может оказаться заблокирован на два дня

Его заблокировало судно, которое шло под панамским флагом из Китая в Роттердам

В южной части Суэцкого канала на мель сел контейнеровоз Ever Given, в связи с чем движение в обе стороны оказалось заблокировано, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что 400-метровое судно шло под панамским флагом из Китая в Роттердам. Сейчас оно находится у берегов Египта.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, который заставил корпус отклониться от курса. Из-за этого движение не могут продолжить более сотни судов.

Операция по снятию с мели может занять около двух дней.

Суэцкий канал - главный маршрут для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Обратно по каналу идут мазут и нафта.

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