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Суэцкий канал может оказаться заблокирован на два дня

10:57
  • среда
  • 24 марта 2021

Его заблокировало судно, которое шло под панамским флагом из Китая в Роттердам

В южной части Суэцкого канала на мель сел контейнеровоз Ever Given, в связи с чем движение в обе стороны оказалось заблокировано, пишет агентство Bloomberg.
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Уточняется, что 400-метровое судно шло под панамским флагом из Китая в Роттердам. Сейчас оно находится у берегов Египта.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, который заставил корпус отклониться от курса. Из-за этого движение не могут продолжить более сотни судов.

Операция по снятию с мели может занять около двух дней.

Суэцкий канал - главный маршрут для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США. Обратно по каналу идут мазут и нафта.

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