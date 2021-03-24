Депутат МГД Мария Киселева: В Москве в 2021 году планируется проведение четырех велофестивалей

Один из них будет ночным

Депутат Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что в городе после перерыва, вызванного пандемией, возобновляются массовые мероприятия (например, концерты и ярмарки), так что и спортивные события должны вернуться как можно скорее. Это, в частности, относится к велосипедным фестивалям.

Как отметила парламентарий, многие люди стали пользоваться велосипедом в период пандемии и для коротких передвижений, и для поддержания физической формы, когда специальные учреждения закрыты. Согласно данным Департамента транспорта, в 2020 году москвичи купили на 11% больше велосипедов, число поездок по городу на прокатном транспорте выросло на 14%.

"Это хорошая динамика, и город должен ее поддерживать. Большое городское событие, где можно встретиться с единомышленниками, вместе гордо проехать по городу, помогает продвигать велокультуру", - подчеркнула Киселева, которую цитирует информагентство "Москва".

По ее словам, залог того, что велосипедами будут пользоваться чаще, - создание связной, безопасной сети велодорожек. Сегодня ее протяженность в Москве составляет более 900 километров, еще 100 будут организованы в этом году.

"Они появятся в четырех районах: Академический, Марьино, Отрадное и Строгино. И главным событием для велосипедистов станет начало первого этапа проекта "Зеленое кольцо", - рассказала депутат.

Она объяснила, что в единый маршрут свяжут велодорожки, парки и лесопарки с прилегающими районами, а также сеть общественного транспорта. Работы начнутся с участка от станции МЦД "Щукинская" до Тимирязевского парка и станции "Коптево" на МЦК.

Кроме того, парламентарий напомнила, что в этом году в столице ожидаются четыре велофестиваля. Они охватят все четыре сезона. Точные даты - 23 мая, 10 июля, 5 сентября и 12 декабря, при этом июльский фестиваль сделают ночным.

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