Звезда "Уральских пельменей" рассказала о самочувствии после операции

Илана Юрьева сломала ногу во время катания на лыжах

Актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева рассказала о самочувствии после перенесенной операции. Несколько недель назад она получила травму на горнолыжном курорте в Сочи.

Во время спуска со склона артистка столкнулась с другим отдыхающим, который "летел" по трассе на высокой скорости. В результате Юрьева серьезно травмировала ногу и была вынуждена экстренно вылететь в Москву в сопровождении мужа. В столице актрисе сделали операцию.

Юрьева призналась, что процесс реабилитации оказался долгим, из-за чего ей пришлось отменить много планов и даже приостановить выступления в концертах "Уральских пельменей".

"Пошел 24-й день, как я на домашке, хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки. В ход идут все народные средства, постоянный покой ноги, витамины, коллаген и даже мексиканская папайя. Также стараюсь сохранять позитивный настрой и твердо верить: то, что со мной сейчас происходит — лучшее для меня. Прощаю мужчину, который сбил меня на лыжах на большой скорости, не желаю ему зла, а, наоборот, благодарю и думаю, что он спас от чего-то худшего", - заявила знаменитость.

Она добавила, что верит в лучшее и воспринимает случившееся как урок, который нужно пройти со смирением и благодарностью, передает СтарХит.

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