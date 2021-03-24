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Минтруд назвал число россиян на удаленке

11:48
  • среда
  • 24 марта 2021

В январе таковых было 3,7 миллиона

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в ходе совещания комитета Государственной думы назвал число россиян, остающихся сегодня работать удаленно.
Названо число официально безработных в России

"Если у нас в начале 2020 года в допандемический период занятых дистанционно <...> 30 тысяч было, то на сегодня это больше 3 миллионов удаленно работающих граждан", - приводит слова Пудова ТАСС.

В январе, согласно данным Минтруда, удаленно трудились порядка 3,7 миллиона россиян - 6% от общего числа трудоустроенных граждан.

В ведомстве ожидали сокращения этого показателя до 5% после снятия основных коронавирусных ограничений.

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