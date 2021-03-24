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"С удовольствием сделаю это": Виталий Гогунский пообещал платить алименты

12:23
  • среда
  • 24 марта 2021

Ранее бывшая жена публично обвинила актера в том, что он уклоняется от выплат

После развода с Ириной Маирко звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский прослыл злостным неплательщиком алиментов – бывшая жена публично заявила, что актер не платит дочери положенную сумму. Артист рассказал, в чем причина "уклонения" от выплат.

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Гогунский признался, что действительно не платил дочери положенные алименты в официальном порядке. При этом актер заверил, что стабильно отправлял девочке часть своего дохода.

"Да, я не платил алименты. Я просто отдал дочери и ее маме неположенные 25 процентов от личного дохода — и все! Сейчас советуюсь с юристами по этому поводу и очень хочу, чтобы все было по закону. Так что в скором времени будут определены порядок и сумма выплат. Возможно, я что-то еще должен, несмотря на что, что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию. Сейчас у Иры с дочкой все хорошо, как мы видим. Но если я еще должен и алименты платить, то с удовольствием сделаю это", - заявил Гогунский.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко познакомились на съемках сериала "Универ". Они долгое время жили в гражданском браке, в 2010 году у пары родилась дочь Милана. В 2013 году пара рассталась на несколько лет, а в 2017 году Гогунский и Маирко официально сыграли свадьбу. Брак просуществовал до 2019 года.

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