Большинство регионов России снизили задолженность за газ

Среди лидеров по сокращению задолженности оказалась Московская область

По итогам прошлого года снижение долга за потребленный газ обеспечили 49 субъектов страны против 34 годом ранее, сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Среди лидеров по сокращению задолженности оказались Волгоградская, Московская и Ульяновская области, а также Республика Татарстан и Астраханская область.

Отмечается при этом, что просроченная задолженность по итогам года достигла 178,4 миллиарда рублей. Произошло это на фоне принятых из-за пандемии ограничительных мер. Ситуация начала стабилизироваться во втором полугодии 2020-го.

В "Газпроме" добавили, что продолжают реализовывать комплекс мероприятий по укреплению платежной дисциплины потребителей. За прошлый год был обеспечен возврат 117,1 миллиарда рублей. Также продолжается работа по инвентаризации абонентских баз.

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