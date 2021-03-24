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Большинство регионов России снизили задолженность за газ

12:01
  • среда
  • 24 марта 2021

Среди лидеров по сокращению задолженности оказалась Московская область

По итогам прошлого года снижение долга за потребленный газ обеспечили 49 субъектов страны против 34 годом ранее, сообщили в пресс-службе "Газпрома".
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Среди лидеров по сокращению задолженности оказались Волгоградская, Московская и Ульяновская области, а также Республика Татарстан и Астраханская область.

Отмечается при этом, что просроченная задолженность по итогам года достигла 178,4 миллиарда рублей. Произошло это на фоне принятых из-за пандемии ограничительных мер. Ситуация начала стабилизироваться во втором полугодии 2020-го.

В "Газпроме" добавили, что продолжают реализовывать комплекс мероприятий по укреплению платежной дисциплины потребителей. За прошлый год был обеспечен возврат 117,1 миллиарда рублей. Также продолжается работа по инвентаризации абонентских баз.

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