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Глава евродипломатии назвал Россию опасным соседом

12:22
  • среда
  • 24 марта 2021

С которым тем не менее надо сотрудничать

В ходе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался по поводу отношений Евросоюза с Россией.

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"Россия - это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы", - приводит высказывание Борреля РИА "Новости".

Среди общих интересов Брюсселя и Москвы дипломат выделил изменения климата и ядерное соглашение с Ираном.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что Россию надо в том числе и "сдерживать".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что во время визита Борреля в Москву Евросоюз намеревался устроить России "публичную порку", но у него ничего не вышло.

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