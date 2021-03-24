ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о состоянии Путина после вакцинации

12:32
  • среда
  • 24 марта 2021

Президент сделал прививку во вторник

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ходе брифинга с журналистами спросили, как организм Владимира Путина отреагировал на прививку от короонавируса, которую главе государства сделали во вторник, 23 марта.

Путин привился от коронавируса
Прививки от коронавируса получат к началу лета более 30 миллионов россиян

"У некоторых привившихся действительно в первый вечер температура фиксируется, слабость, но далеко не у всех. Очень много людей вообще без симптомов переносят прививки", - ответил кремлевский спикер, передает ТАСС.

На вопрос о том, пришлось ли президенту от чего-либо отказаться в связи с вакцинацией, пресс-секретарь отметил, что "интенсивных физических нагрузок в первые дни после вакцинации все избегают".

Вместе с тем Песков вновь отказался раскрыть информацию о том, каким именно препаратом привился президент. По словам спикера, "знает это Путин и его врач".

Также пресс-секретарь уточнил, что это был пока лишь первый укол, через три недели российский лидер получит второй компонент вакцины.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева отметила, что Путину после прививки на некоторое время придется изменить привычный образ жизни. В частности, это касается тренировок и поездок, которые предполагают смену климата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.