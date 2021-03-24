В Кремле рассказали о состоянии Путина после вакцинации

Президент сделал прививку во вторник

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ходе брифинга с журналистами спросили, как организм Владимира Путина отреагировал на прививку от короонавируса, которую главе государства сделали во вторник, 23 марта.

"У некоторых привившихся действительно в первый вечер температура фиксируется, слабость, но далеко не у всех. Очень много людей вообще без симптомов переносят прививки", - ответил кремлевский спикер, передает ТАСС.

На вопрос о том, пришлось ли президенту от чего-либо отказаться в связи с вакцинацией, пресс-секретарь отметил, что "интенсивных физических нагрузок в первые дни после вакцинации все избегают".

Вместе с тем Песков вновь отказался раскрыть информацию о том, каким именно препаратом привился президент. По словам спикера, "знает это Путин и его врач".

Также пресс-секретарь уточнил, что это был пока лишь первый укол, через три недели российский лидер получит второй компонент вакцины.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева отметила, что Путину после прививки на некоторое время придется изменить привычный образ жизни. В частности, это касается тренировок и поездок, которые предполагают смену климата.

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