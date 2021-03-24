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Госдума приняла закон об изменении учета президентских сроков

12:44
  • среда
  • 24 марта 2021

Пленарное заседание состоялось в среду

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, передает ТАСС.
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Это касается ограничения числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента России. Норма будет применяться к действующему главе государства без учета прежних сроков, которые были до поправок.

Это означает, что действующий президент России Владимир Путин сможет быть избран еще на два срока.

Внесли документ в Госдуму в ноябре депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совета Федерации Андрей Клишас. В нем также устанавливается, что избран президентом может быть российский гражданин не моложе 35 лет, который не менее 25 лет постоянно проживал в России и никогда не имел гражданства или вида на жительство другого государства. 

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