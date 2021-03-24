Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой

Внучка королевы Зара Тиндолл родила сына

Королева Великобритании Елизавета II снова стала прабабушкой – ее внучка Зара Тиндолл родила сына вечером в воскресенье. Об этом сообщил супруг Зары Майк Тиндолл.

О рождении наследника бывший регбист Майк Тиндолл рассказал во время своего подкаста по регби. Спортсмен рассказал, что роды начались быстро, а потому 39-летняя Зара не успела доехать до больницы – ребенок родился дома в ванной. Мальчика назвали Лукас Филипп Тиндолл. У пары уже есть две наследницы – 7-летняя Миа Грейс и 2-летняя Лина Элизабет.

Мужчина признался, что сразу после родов забрал младенца к себе и отправился смотреть с новорожденным сыном спортивную трансляцию.

Ребенок стал десятым правнуком королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, а также 22-м в очереди на трон, передает Daily Mail.

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