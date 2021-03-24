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Москвичи выберут название для новой станции БКЛ

12:51
  • среда
  • 24 марта 2021

Речь идет о станции, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения

На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия новой станции Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, речь идет о станции, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

Рассматриваются два варианта названия станции: "Карамышевская" и "Народное Ополчение".

БКЛ метро является самым масштабным проектом в истории метростроения в России и одним из наиболее масштабных в мире. Первый участок - пять станций - открыли зимой 2018 года. Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположится 31 станция.

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