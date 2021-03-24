Сильвио Берлускони госпитализирован

Об этом сообщил его адвокат

Бывший премьер-министр Италии, а ныне лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони был госпитализирован. Об этом сообщил адвокат политика Федерико Чеккони.

"В связи с проблемами со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован", - заявил адвокат в ходе очередного заседания суда Милана по "делу Руби", передает итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что юрист хотел указать в протоколе, что 84-летнего Берлускони госпитализировали 22 марта. При этом настаивать на отмене заседания суда защита политика не стала.

За последний год Берлускони попадает в больницу уже в третий раз. Осенью прошлого года он лечился от коронавируса и двусторонней пневмонии в клинике Сан-Рафаэль, а в начале этого года политик прошел плановую госпитализацию в кардиоторакальном центре Монако.

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