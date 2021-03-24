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Издатели предупредили о риске подорожания книг

13:12
  • среда
  • 24 марта 2021

Все из-за дефицита офсетной бумаги

Из-за дефицита офсетной бумаги, с которым книгоиздатели столкнулись в начале 2021 года, эта продукция может подорожать, пишет РБК со ссылкой на крупнейших игроков рынка.

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Как сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, из-за недостатка бумаги выпуск ряда книг даже пришлось перенести.

Заметили дефицит сырья и в специализирующейся на учебной литературе группе "Просвещение".

Помимо издательств, уточняется в материале, от дефицита страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная упаковка. Пиковых значений ситуация может достичь к лету 2021 года.

Импорт в Россию бумаги и картонных изделий в январе 2021 года снизился в натуральном выражении на 14,5% - до 101,7 тысячи тонн.

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