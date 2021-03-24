Кипр с 1 апреля открывает границы для российских туристов

От карантина освободит отрицательный тест на COVID-19

Кипр открывает свои границы для туристов из России с 1 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму островного государства.

Там уточнили, что прошедшим тестирование на COVID-19, а также доказавшим отсутствие контактов с носителем заболевания "будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина".

Ранее в марте стало известно, что Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам. Прибывающие туда должны либо иметь антитела к коронавирусу, либо предоставить отрицательный результат теста.

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