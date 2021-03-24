ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кипр с 1 апреля открывает границы для российских туристов

13:25
  • среда
  • 24 марта 2021

От карантина освободит отрицательный тест на COVID-19

Кипр открывает свои границы для туристов из России с 1 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму островного государства.
Мишустин высказался о развитии туризма в России

Там уточнили, что прошедшим тестирование на COVID-19, а также доказавшим отсутствие контактов с носителем заболевания "будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина".

Ранее в марте стало известно, что Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам. Прибывающие туда должны либо иметь антитела к коронавирусу, либо предоставить отрицательный результат теста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кипр
Кипр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.