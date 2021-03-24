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Котенок по имени Гав полетит на МКС

14:21
  • среда
  • 24 марта 2021

Игрушку возьмут в космос в качестве индикатора невесомости

Около десяти выходов в открытый космос предстоит совершить членам новой экспедиции на МКС. Об этом сообщили на предполётной пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля. Известно, что его назовут в честь Юрия Гагарина. А в качестве индикатора невесомости космонавты возьмут игрушку - героя из мультфильма "Котёнок по имени Гав". В основной экипаж входят россияне Пётр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. На орбите им предстоит провести полгода, передает "ТВ Центр".

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