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"Мы прошли большой путь": Лавров оценил развитие отношений России и Кореи

14:44
  • среда
  • 24 марта 2021

Министр прибыл с двухдневным визитом в Сеул

Борьбу с пандемией, в частности, производство вакцины "Спутник V", а также развитие отношений России и Южной Кореи сегодня обсуждает Сергей Лавров.

Он прибыл с двухдневным визитом в Сеул. В ближайшие часы глава нашего МИД проведёт переговоры с южно-корейским коллегой Чон Ый Ёном. Министры уже приняли участие в церемонии открытия "Года взаимных обменов", который приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений двух стран, передает "ТВ Центр".

"За весьма короткий исторический период мы прошли большой путь. Сегодня Россию и Республику Корея связывают по-настоящему добрососедские отношения, опирающиеся на общность долгосрочных интересов и отмечающиеся высоким уровнем взаимного уважения и доверия. Уверен, что совместными усилиями, невзирая на вызовы пандемии, нам удастся выполнить главную задачу года - укрепить дружбу и взаимопонимание между народами наших стран", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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