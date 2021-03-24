В Новгородской области зафиксировали миграционный прирост

Об этом Владимиру Путину сообщил губернатор региона

О развитии экономики и образования Новгородской области, борьбе с пандемией и перспективных инвестпроектах сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором региона Андреем Никитиным, передает "ТВ Центр".

"Начну с важного для нас, может быть, не очень большого, но важного для региона показателя. Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 600 человек, в этом году – две тысячи. И для нас это важно", - сообщил губернатор Новгородской области.

"В каком году?" – поинтересовался Путин.

"В 2020 году, по итогам 2020 года", - уточнил Никитин.

"А из каких регионов тенденция?" – спросил глава государства.

"Совершенно разные регионы. Это север, это центральные регионы, это русское население, наши сограждане-соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, наших бывших социалистических республик, что очень приятно", - ответил глава региона.

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