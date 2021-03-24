Отзывавшуюся на "кис-кис" истощенную девочку нашли в Талдоме

Ребенок жил в окружении почти 20 кошек

Откликалась только на "кис-кис" и ползала на четвереньках. В подмосковном Талдоме полицейские обнаружили истощённого ребенка, который проживал с 19 кошками в частном доме среди гор мусора. Девочке примерно пять-шесть лет. Сейчас она в больнице.

В этом на первый взгляд самом обычном доме подмосковные полицейские обнаружили маленькую девочку, которая не умела говорить, передвигалась на четвереньках и жила вместе с 19 кошками.

В тот вечер полицейские патрулировали город и заметили подозрительного мужчину. Он попытался скрыться и через окно пролез в дом на улице Салтыкова-Щедрина. Правоохранители прошли в помещение, где обнаружили беглеца, а кроме него 34-летнюю женщину и девочку 6 лет - истощенную и без одежды. В захламлённой квартире нашли себе приют и бездомные кошки.

На данный момент есть информация, что у матери кроме девочки есть еще один ребенок .

"Проживала она в антисанитарных условиях, мать прописана в Москве. Скорее всего, будут искать ближайших родственников, которые могли бы забрать детей, потому что в семье двое детей, ну а дальше, после проверки правоохранительных органов, будет решаться судьба жизнеустройства детей и судьба матери", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сейчас ребёнок находится в местной больнице. В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Елена Сахно, Евгений Рыбин, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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