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В "Домодедово" начали выдавать сертификаты международного образца о вакцинации

15:06
  • среда
  • 24 марта 2021

Документ выдают тем, кто уже имеет аналог на русском языке

Ещё в двух торговых центрах в Москве с сегодняшнего дня начали работать передвижные пункты вакцинации. Теперь прививку можно сделать в торговом центре "Ереван-Плаза" на Большой Тульской улице, а также в ТЦ "Щука" в районе станции метро "Щукинская".

Такие пункты организуют специально там, где большая проходимость людей. Удобство таких точек состоит в том, что записываться заранее не надо. Врачи принимают по живой очереди. Вся процедура занимает порядка 40 минут. При себе необходимо иметь паспорт и, если есть, полис ОМС.

"Вакцина состоит из двух компонентов. На 21-й день мы сразу записываем пациентов, чтобы было удобно, чтобы пациенты не ждали очереди. Желательно сделать в этом же месте, чтобы не было путаницы", - рассказал главврач ГП №46 Денис Серов.

Между тем, в аэропорту "Домодедово" впервые в России начали выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса, передает "ТВ Центр". Медико-санитарная часть выдает заключение пассажирам, которые уже сделали прививку и имеют сертификат на русском языке.

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