В Индии выявили штамм коронавируса с двойной мутацией

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 заразились более 11,6 миллиона человек

Министерство здравоохранения Индии сообщило об обнаружении в стране разновидности коронавируса с двойной мутацией, передает "Интерфакс".

"Эти мутации были обнаружены примерно в 15-20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям", - сказано в сообщении.

Кроме того, индийские медики выявили в стране 736 случаев заражения британским штаммом коронавируса, а также 34 - южноафриканским и один - бразильским. Образцы зарегистрированы в 18 штатах.

С 1 апреля в Индии прививки от COVID-19 будут делать всем жителям старше 45 лет. В Мумбаи и Дели запретили празднества по случаю фестиваля весны Холи. Всего с начала пандемии в стране заразились более 11,6 миллиона человек.

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