Минкультуры возьмет под контроль реставрацию усадьбы Нарышкиных

Здание пережило несколько пожаров

Министерство культуры России возьмет под контроль реставрацию усадьбы Нарышкиных. У архитектурного памятника богатая история и непростая судьба. Он был построен в конце XVII века в стиле классицизма, здесь бывали Екатерина II и Александр II. Главное здание пережило не один пожар, но самый последний - в 2014 году - практически его уничтожил.

Собственник, несмотря на громкие обещания и штрафы, так и не отреставрировал ни один объект. Строения до сих пор стоят в лесах, постепенно разрушаясь. За усадьбу уже много лет борются местные жители, передает "ТВ Центр".

"Единственный вариант, который мне видится - это изъять у недобросовестного собственника, через суд, естественно. Чтобы жители сами решили, что здесь будет. Была у меня встреча с представителями Минкультуры России, я им очень благодарен за такую возможность. Они берут на контроль эту проблему, изучают сейчас, проводят экспертизы и, я надеюсь, помогут нам", - сказал журналист Евгений Попов.

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