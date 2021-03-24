В Подмосковье школьник спас тонущего ребенка

Отважный поступок Тимура не остался без внимания

Восьмиклассник из подмосковного города Орехово-Зуево Тимур Чибиляев спас тонущего ребенка. В начале марта школьник шел по мосту. Неожиданно со стороны реки Клязьмы услышал детский голос, который звал на помощь. Тимур сначала подумал, что это чья-то шутка, но все же решил эту версию проверить. И вдруг увидел в воде мальчика, который держался руками за кромку льда и уже тонул. Подросток, не раздумывая, бросился его спасать, опередив взрослых, передает "ТВ Центр".

"Начал идти по льду и услышал треск. Сообразил быстро, сказал мальчику: "Дай руку, и я тебя потяну". Потом взрослые сказали, чтобы вылез лежа, он так сам и сделал. Я вот не боялся вообще. Мне главное было спасти жизнь мальчику. Отважный поступок Тимура не остался без внимания. Ему вручили памятный подарок и грамоту за смелость, а родители школьника награждены за хорошее воспитание", - заявил Тимур Чибиляев.

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