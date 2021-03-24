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Лакмусовая бумажка будущего: в Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

15:39
  • среда
  • 24 марта 2021

Из-за пандемии посещение - строго по времени

В Гостином дворе открывается книжная ярмарка Non/fiction, которую ждали ценители настоящей литературы. Из-за пандемии посещение - строго по времени, а встречи с зарубежными авторами пройдут онлайн. Зато тысячи книг можно с удовольствием полистать и выбрать свою.

Нынешняя ярмарка интеллектуальной литературы примечательна по нескольким причинам. Да, она по-прежнему обживается в новых стенах. Гостиный двор очень рад гостям. Но, к счастью, вернулся привычный формат проведения. Год назад, в разгар пандемии, был возможен лишь онлайн. А сейчас наконец-то всё по-настоящему, вживую.

Рады все –  читатели,  писатели и издатели. Казалось бы, премьера новой книги – дело камерное, почти интимное. Но, как оказывается, важно, когда это происходит публично! С обсуждениями, детской площадкой и вполне взрослыми прениями.

"Мы очень надеемся, что все сильно проголодались и все придут. Потому что мы дико соскучились", - сказала Анастасия Колесник, менеджер по продвижению издательства.

Еще один важный момент - темы. Не зря Non/fiction  организаторы называют лакмусовой бумажкой будущего. Учитывая, что на этот раз насчитывается  30 стран-участниц – от Австрии и США до  Мексики и Японии – объективная картина просто обеспечена.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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