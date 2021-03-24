Спасенный гусь Блинчик освоился в новом доме, но еще не подружился с кошками

Гуся был призом на масленичных гуляньях и мог очутиться в духовке

Был призом, стал другом. Гусь, которого житель Долгопрудного выиграл на масленичных гуляньях, теперь наслаждается спокойной городской жизнью. Птицу ждала незавидная судьба, но пернатого спасли от верной смерти. Правда, для этого пришлось идти на риск.

Евгения Бушуева из Долгопрудного домашнюю птицу очень любит. И на масленичных гуляниях в родном городе она спасла гуся , не позволив ему попасть на стол в качестве праздничного угощения.

"Много было вокруг народу, кто хотел приготовить из него жаркое, или кричал "давайте запечём его с яблоками!". А я всю жизнь мечтала, чтобы был дома домашний гусь", - говорит Бушуева.

Между духовкой и счастливой жизнью в квартире встал шестиметровый столб, на который за Блинчиком, как назвали потом удачливую птицу, пришлось залезть племяннику Евгении. Когда ему позвонила испуганная тётя и сказала, что птицу нужно срочно спасать, он тут же бросил все дела и приехал.

"Наверху было 8 бутылок, из которых нужно было определённый номерок вытащить, чтобы выиграть гуся. То есть, вариант 1 к 8. Хватаю бутылку, говорю "Гуся, гуся мне!" Сразу падаю вниз, съезжаю. Я довольный, вижу уже гусь меня высматривает", - рассказывает спаситель гуся Михаил Косаргин.

Так счастливчик поселился в квартире и быстро понял, что и этот небольшой мир полон опасностей. Гусь коту оказался не товарищ, точнее – кошкам. У Евгении их две.

"А это Нора. Но пока не стала подругой нашего блинчика, потому что она очень боится. Сейчас я её отнесу в другую комнату, потому что будет стрессовать иначе. И так вот, видите, вся боится, дрожит. Вторая вообще не вылезает из-под дивана", - говорит Евгения.

Эта война, как и любая, бессмысленна, потому что гусю кошачья территория не нужна. Он, в отличие от кошек, любит, например, принимать ванну. В еде консервативен. Прибавилось хлопот и с уборкой: теперь Евгения моет полы по 6 раз в день. Ещё Блинчик вовсе не возражает, когда его гладят против пёрышек.

"Можно его вот так чесать, он будет глазки закрывать. Он через какое-то время пришел ко мне на кухню и начал, как голуби, перед своими девочками-голубями гургуркают, он начал мне вот так вот носом свою еду, мол, угощайся, и начал расправлять крылья", - говорит Евгения.

Если не считать недопонимания с кошками, Блинчик – гусь воспитанный . Ведёт себя тихо и соседей не беспокоит. А еще он здоров и полон сил. Хозяйка уже заказала для него шлейку и готовится к прогулкам на природе. И ещё одна интересная особенность характера Блинчика: он любит встречать и провожать гостей.

Александра Панина, Марина Шишлакова, Сергей Сенченков и Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

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