Ольга Бузова пообещала подарить маме внука

Артистка поздравила маму с юбилеем

Телеведущая Ольга Бузова поздравила маму Ирину Александровну с 60-летием. Звезда пообещала родителям в ближайшее время подарить им долгожданного внука.

Певица поблагодарила маму за воспитание и счастливое детство, а также за постоянную поддержку.

"Мамуля! Каждый день говорю вам с папой: "Спасибо за жизнь!". А сегодня еще раз хочу сказать спасибо моим бабушке и дедушке за тебя. Мамочка моя, для меня главное — чтобы ты была здорова и счастлива. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой. Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет. Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что принимаешь мой выбор и поддерживаешь. Пусть даже не всегда. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась", - написала Бузова в Сети.

Также ведущая добавила, что хочет "подарить карапузика" себе, родителям и миру.

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