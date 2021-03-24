ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ольга Бузова пообещала подарить маме внука

14:14
  • среда
  • 24 марта 2021

Артистка поздравила маму с юбилеем

Телеведущая Ольга Бузова поздравила маму Ирину Александровну с 60-летием. Звезда пообещала родителям в ближайшее время подарить им долгожданного внука.

"С удовольствием сделаю это": Виталий Гогунский пообещал платить алименты
Юлиана Караулова готовится стать мамой

Певица поблагодарила маму за воспитание и счастливое детство, а также за постоянную поддержку.

"Мамуля! Каждый день говорю вам с папой: "Спасибо за жизнь!". А сегодня еще раз хочу сказать спасибо моим бабушке и дедушке за тебя. Мамочка моя, для меня главное — чтобы ты была здорова и счастлива. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой. Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет. Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что принимаешь мой выбор и поддерживаешь. Пусть даже не всегда. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась", - написала Бузова в Сети.

Также ведущая добавила, что хочет "подарить карапузика" себе, родителям и миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ольга Бузова и ее мама
Ольга Бузова и ее мама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.