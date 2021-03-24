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Момент прорыва трубы с горячей водой на западе Москвы попал на видео

15:21
  • среда
  • 24 марта 2021

Затопленными оказались несколько дворов

На западе Москвы в среду прорвало трубу с горячей водой. Затопленными оказались несколько дворов в районе Большой Дорогомиловской улицы, передает "ТВ Центр".

Предварительно, авария произошла из-за работающего экскаватора, который ковшом повредил трубопровод. Сейчас протечка локализована. Городские службы уточнили, что соседние дома от воды и тепла не отключали. В результате ЧП пострадавших нет.

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Обстановка на месте утечки воды на теплосети в районе д. 3 на ул. 1-я Бородинская
Обстановка на месте утечки воды на теплосети в районе д. 3 на ул. 1-я Бородинская
Обстановка на месте утечки воды на теплосети в районе д. 3 на ул. 1-я Бородинская
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