Момент прорыва трубы с горячей водой на западе Москвы попал на видео

Затопленными оказались несколько дворов

На западе Москвы в среду прорвало трубу с горячей водой. Затопленными оказались несколько дворов в районе Большой Дорогомиловской улицы, передает "ТВ Центр".

Предварительно, авария произошла из-за работающего экскаватора, который ковшом повредил трубопровод. Сейчас протечка локализована. Городские службы уточнили, что соседние дома от воды и тепла не отключали. В результате ЧП пострадавших нет.

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