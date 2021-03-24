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Центробанк поменяет дизайн банкнот без участия Кремля

14:19
  • среда
  • 24 марта 2021

Скоро на российских рублях появятся новые города

В Банке России не стали советоваться с Кремлем по вопросу нового дизайна денежных купюр, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Центробанк вправе самостоятельно принимать подобные решения.

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Ранее в Банке России заявили, что в стране к 2025 году модернизируют банкнотный ряд, а на купюрах появятся новые города. К примеру, вместо Хабаровска на купюре в 5 тысяч рублей будет изображен Екатеринбург, передает РИА Новости.

"Нет, ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно... И, конечно, почему те или иные города, это нужно спрашивать в Центробанке, не у нас", - подчеркнул Песков.

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