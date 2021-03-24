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Минфин оценил перспективы роста цен на алкоголь

14:12
  • среда
  • 24 марта 2021

Ранее СМИ писали, что он может подорожать на 15%

Сегодня в России нет предпосылок к росту цен на алкогольную продукцию до конца года, сообщило Министерство финансов.

"Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен, действуют уже с начала года", - отметили в ведомстве, добавив, что других изменений не планируется.

Не предполагается и новаций в акцизной политике, заключили в Минфине.

Согласно заявлению министерства, минимальные розничные цены на алкоголь и ставки акциза индексируются ежегодно на уровень инфляции.

Ранее в среду газета "Известия" писала со ссылкой на экспертов, что цены на алкоголь (как отечественный, так и импортный) в 2021 году могут вырасти до 15%.

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