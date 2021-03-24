Экс-главу ФИФА отстранили от футбола на 6 лет 8 месяцев

Это не первое наказание подобного рода для Йозефа Блаттера

Как сообщили в среду в пресс-службе Международной федерации футбола, бывший президент организации Йозеф Блаттер признан виновным в различных нарушениях кодекса этики ФИФА.

Бывший руководитель организации отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере миллиона швейцарских франков.

Уточняется, что ранее Блаттер уже подвергался подобному наказанию. Его действующий запрет на футбольную деятельность истечет только 8 октября 2021 года. Сразу после этого в силу вступит новый.

В мае 2015 года в ФИФА разгорелся крупный коррупционный скандал. Блаттера заподозрили в том, что в 2011 году он перевел 2 миллиона швейцарских франков из средств ФИФА на счет другого футбольного функционера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram