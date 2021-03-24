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В ОП предложили ввести отцовский капитал

14:37
  • среда
  • 24 марта 2021

Он станет аналогом материнского капитала для многодетных отцов

В России следует запустить новый федеральный проект "Многодетная страна", уверен председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В рамках проекта необходимо, по его мнению, ввести новый инструмент – отцовский капитал. Он отметил, что в семьях с детьми основная финансовая нагрузка ложится именно на плечи отцов, передает РИА Новости.

"Мы предлагаем новый федеральный проект "Многодетная страна" с мерами поддержки многодетных семей. А универсальный инструмент, который себя зарекомендовал уже в прошлом - это капитал. Только сделать его не материнским, а отцовским. Поскольку 40% многодетных мам уже не работают, основная нагрузка ложится на плечи отца", - заявил Рыбальченко.

На сегодняшний день в России действует программа по выплате материнского капитала, она была запущена в 2007 году. В рамках программы семья при рождении или усыновлении ребенка получает от государства финансовую поддержку. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством.

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