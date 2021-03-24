Матвиенко предположила, когда в России снимут ограничения по коронавирусу

По ее словам, это может случиться до конца года

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в случае массовой вакцинации от коронавирусной инфекции уже к осени россияне смогут забыть про большую часть ограничительных мер.

"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений, и мы вернемся к осени к нормальной жизни", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что справиться с вирусом можно в том случае, если в стране будет выработан коллективный иммунитет, передает РИА Новости. При этом никаких причин, чтобы отказываться от прививки, помимо медицинских противопоказаний, нет, уверена Матвиенко.

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