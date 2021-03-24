Задержан виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

Инцидент произошел на Пулковской улице

Московская полиция задержала молодого человека, находившегося за рулем автомобиля Mercedes во время ДТП на Пулковской улице, унесшего жизни двух женщин. Об этом сообщает телеграм-канал ТVC.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель сбил двух женщин, а потом бросил машину и скрылся. Иномарка, по словам очевидцев, сначала врезалась в другую машину, а затем вылетела с проезжей части.

Обе пострадавшие скончались от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

СМИ изначально писали, что за рулем был 23-летний Сидикшох Рахматов, но в итоге выяснилось, что тот недавно продал авто своему приятелю. Он находился в машине, но не вел ее. Подозреваемый же пытался скрыться от правоохранительных органов в Зеленограде.

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