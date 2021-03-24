В Минздраве дали совет будущим родителям насчет вакцинации от COVID-19

В ведомстве ответили на вопрос о влиянии вакцины на репродуктивную функцию
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина рекомендовала парам, планирующим рождение ребенка, вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Специалист подчеркнула, что данных о том, что прививка может негативно сказаться на репродуктивных функциях, нет, передает РИА Новости.
"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", - заявила Долгушина.
Она отметила, что перенесенный коронавирус увеличивает материнскую смертность, а также риск осложнений при беременности. Врач добавила, что "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует прививаться от COVID-19 людям репродуктивного возраста, которые планируют вскоре стать родителями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- В "Домодедово" начали выдавать сертификаты международного образца о вакцинации
- Первые поставки "КовиВак" в гражданский оборот начнутся на этой неделе
- Прививки от коронавируса получат к началу лета более 30 миллионов россиян
- Иммунолог посоветовала Путину поменьше работать после прививки
- Роспотребнадзор уточнил сообщения о ревакцинации "Спутником V"