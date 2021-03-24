В Минздраве дали совет будущим родителям насчет вакцинации от COVID-19

В ведомстве ответили на вопрос о влиянии вакцины на репродуктивную функцию

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина рекомендовала парам, планирующим рождение ребенка, вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Специалист подчеркнула, что данных о том, что прививка может негативно сказаться на репродуктивных функциях, нет, передает РИА Новости.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", - заявила Долгушина.

Она отметила, что перенесенный коронавирус увеличивает материнскую смертность, а также риск осложнений при беременности. Врач добавила, что "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует прививаться от COVID-19 людям репродуктивного возраста, которые планируют вскоре стать родителями.

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