ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США поддержали решение НАТО о сдерживании России

15:24
  • среда
  • 24 марта 2021

Этим займутся военнослужащие в "восточной части альянса"

Вашингтон полностью поддерживает подход НАТО к России, заявили в госдепе США. Альянс утвердил свою позицию позицию Москвы как "сдерживание и оборона". Россию назвали главной угрозой современности.
Западные СМИ заявили о расколе в НАТО из-за России

"США по-прежнему поддерживают двусторонний подход НАТО к России через усиление нашего сдерживания и обороны, в том числе за счет боеспособных военнослужащих в восточной части нашего альянса", - написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Подход к России обсуждался на встрече глав МИД 30 стран-членов НАТО, которая проходит в Брюсселе. 23-24 марта министры впервые встречались с представителем новой американской администрации Блинкеном. На повестке дня – перестройка альянса в рамках концепции "НАТО-2030" и подготовка к "вызовам будущего", одним из которых и названа "агрессивная политика" Москвы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Немецкая подводная лодка "U33"
Немецкая подводная лодка "U33"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.