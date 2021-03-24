США поддержали решение НАТО о сдерживании России

Этим займутся военнослужащие в "восточной части альянса"

Вашингтон полностью поддерживает подход НАТО к России, заявили в госдепе США. Альянс утвердил свою позицию позицию Москвы как "сдерживание и оборона". Россию назвали главной угрозой современности.

"США по-прежнему поддерживают двусторонний подход НАТО к России через усиление нашего сдерживания и обороны, в том числе за счет боеспособных военнослужащих в восточной части нашего альянса", - написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Подход к России обсуждался на встрече глав МИД 30 стран-членов НАТО, которая проходит в Брюсселе. 23-24 марта министры впервые встречались с представителем новой американской администрации Блинкеном. На повестке дня – перестройка альянса в рамках концепции "НАТО-2030" и подготовка к "вызовам будущего", одним из которых и названа "агрессивная политика" Москвы, передает ТАСС.

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