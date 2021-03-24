"Спутник V" назвали самой узнаваемой вакциной в 9 странах мира

У половины опрошенных Россия вызывает наибольшее доверие как производитель

Международная компания YouGov выяснила в результате проведенного при поддержке РФПИ опроса, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" является самым узнаваемым препаратом для профилактики COVID-19 в девяти странах мира. Об этом пишет ТАСС.

"54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие", - сказано в материалах исследования.

Там также уточняется, что осведомлены о "Спутнике V" 74% респондентов. Российская разработка входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин, уступая лишь Pfizer/BioNTech.

Вместе с тем 47% участников опроса отметили, что минимально приемлемый уровень эффективности вакцины - от 90%. У "Спутник V" она - 91,6%.

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