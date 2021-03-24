Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребенка

Теперь молодыми семьями считаются люди до 35 лет

В Мосгордуме приняли закон, увеличивающий возраст молодых родителей – теперь таковыми считаются люди до 35 лет, им положено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

"Документом предлагается расширить возрастные рамки категории "молодая семья" в Москве, и установить их с 30 лет до 35 лет включительно. <...> 30 декабря 2020 года был принят федеральный закон "О молодежной политике в РФ", и, согласно данному закону, возраст молодежи и молодых семей определен до 35 лет включительно. Это соответствует общемировому тренду, например, российские социологи отмечают постепенное повышение возраста рождения первого ребенка с группы двадцатилетних до тридцатилетних", - отметил председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Новый закон определяет меру соцподдержки семей, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, но при этом один из них или оба старше 30 лет, или единственному родителю в возрасте от 30 до 35 лет включительно при условии, что супруги проживают в Москве. Такие семьи будут получать за счет бюджета города дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Выплата составит пять прожиточных минимумов.

Власти города планируют, что в этом году на реализацию данной выплаты будет потрачено порядка 1 миллиарда 895 тысяч рублей, деньги выделят из резервного фонда.

Новая мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram