ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребенка

15:55
  • среда
  • 24 марта 2021

Теперь молодыми семьями считаются люди до 35 лет

В Мосгордуме приняли закон, увеличивающий возраст молодых родителей – теперь таковыми считаются люди до 35 лет, им положено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.
В ОП предложили ввести отцовский капитал

"Документом предлагается расширить возрастные рамки категории "молодая семья" в Москве, и установить их с 30 лет до 35 лет включительно. <...> 30 декабря 2020 года был принят федеральный закон "О молодежной политике в РФ", и, согласно данному закону, возраст молодежи и молодых семей определен до 35 лет включительно. Это соответствует общемировому тренду, например, российские социологи отмечают постепенное повышение возраста рождения первого ребенка с группы двадцатилетних до тридцатилетних", - отметил председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Новый закон определяет меру соцподдержки семей, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, но при этом один из них или оба старше 30 лет, или единственному родителю в возрасте от 30 до 35 лет включительно при условии, что супруги проживают в Москве. Такие семьи будут получать за счет бюджета города дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Выплата составит пять прожиточных минимумов.

Власти города планируют, что в этом году на реализацию данной выплаты будет потрачено порядка 1 миллиарда 895 тысяч рублей, деньги выделят из резервного фонда.

Новая мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Молодая семья
Молодая семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.