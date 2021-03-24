ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Французские врачи заявили о начале "адского" периода из-за коронавируса

16:02
  • среда
  • 24 марта 2021

Медики утверждают, что Франция загнана в тупик

Коронавирус загнал Францию в тупик. Ограничения надо было вводить раньше, заявил глава отделения интенсивной терапии парижской больницы "Биша" Жан-Франсуа Тимси.
Министр труда Франции госпитализирована с коронавирусом

Тимси прогнозирует, что третья волна коронавируса станет для страны "инфернальным" испытанием.  В этом же ключе ранее высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон.

Во Франции с начала пандемии зарегистрировали более 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли более 93 тысяч человек. На юге страны обнаружен новый штамм коронавируса - он "обманывает" обычные ПЦР-тесты, для которых используются мазки из носоглотки. Эту разновидность вируса можно диагностировать только с помощью анализов крови и образцов из нижних дыхательных путей, передает Reuters.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врач
Врач
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.