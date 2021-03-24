Французские врачи заявили о начале "адского" периода из-за коронавируса

Медики утверждают, что Франция загнана в тупик

Коронавирус загнал Францию в тупик. Ограничения надо было вводить раньше, заявил глава отделения интенсивной терапии парижской больницы "Биша" Жан-Франсуа Тимси.

Тимси прогнозирует, что третья волна коронавируса станет для страны "инфернальным" испытанием. В этом же ключе ранее высказывался и президент Франции Эммануэль Макрон.

Во Франции с начала пандемии зарегистрировали более 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли более 93 тысяч человек. На юге страны обнаружен новый штамм коронавируса - он "обманывает" обычные ПЦР-тесты, для которых используются мазки из носоглотки. Эту разновидность вируса можно диагностировать только с помощью анализов крови и образцов из нижних дыхательных путей, передает Reuters.

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